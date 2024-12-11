İki Grup Arasında Silahlı Sopalı Çatışma

Şanlıurfa’da inşaat malzemesi satılan iş yerinin önünde iki grup arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavga saniye saniye kaydedilirken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Son Güncelleme:

Olay, öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İki Grup Arasında Silahlı Sopalı Çatışma - Resim : 1

SİLAHINI ÇEKİP ATEŞLEDİ

Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Sopalarla birbirlerine saldıran gruptan biri yanındaki tabancayı çıkarıp havaya ateşledi.

İki Grup Arasında Silahlı Sopalı Çatışma - Resim : 2

Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; tarafların sopalarla birbirlerine saldırması ve silahla havaya ateş açılması yer aldı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'un Lüks AVM'si Suç Meydanına Döndü: Suikast, Silahlı Çatışma, Gasp...İstanbul'un Lüks AVM'si Suç Meydanına Döndü: Suikast, Silahlı Çatışma, Gasp...Güncel
Mersin'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 3 YaralıMersin'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 3 YaralıGündem

Kaynak: DHA

Etiketler
çatışma Silah
Son Güncelleme:
Şükran Ovalı Herkesi Çok Üzmüştü! İyi Haber Sonunda Geldi Şükran Ovalı Herkesi Çok Üzmüştü! İyi Haber Sonunda Geldi
Yüzlerce Litre Şarap Ele Geçirildi Yüzlerce Litre Şarap Ele Geçirildi
YTÜ'de Öğrencilerin Yılbaşı Süslemesine Bu Sene de Engel! Tekbir Getirip Tehdit Ettiler YTÜ'de Öğrencilerin Yılbaşı Süslemesine Bu Sene de Engel!
1 Tutam Saksıya Ekleyin! Yılbaşı Çiçeği Daha İyi Coşuyor 1 Tutam Saksıya Ekleyin! Yılbaşı Çiçeği Daha İyi Coşuyor