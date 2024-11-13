Mersin'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 3 Yaralı

Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı Palmiye Mahallesi’nde iddiaya göre, kimliği belirsiz iki grup arasında çatışma çıktı. Kendilerine ateş açan gruba karşılık veren grubun da saldırması sonrasında 3 kişi yaralandı.

Çatışma sonrasında olay yerine arabayla gelen grup, yaralılardan bir kişiyi de araçlarına alıp mahalleden ayrıldı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ DA HASAR ALDI

İhbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Çatışma sırasında mahallede bulunan çok sayıda araç da hasar aldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

“3-4 KİŞİ YARALI BİR BİÇİMDE SEKEREK GİTTİ”

Çatışma anına şahit olan esnaflardan Seyit Ahmet Horuzoğlu, olayı şöyle anlattı: 8-9 kişilik bir grup burada ayakta bekliyordu. Bir araba yanaştı. Arabadan inenler sıkmaya başlayınca çatışma başladı. Arabadan inenler 3-4 kişi yaralı bir biçimde sekerek gittiler. Buradaki gruptan da 3-4 kişi yaralandı. Bir tanesi ağır yaralandı. İki kişi kaldırıp arabaya koyarak görürdüler. Kendisi kalkamadı. Biz de olay anında içerideydik. Yere yatarak bakmaya ve izleme çalıştık.

Kaynak: İHA