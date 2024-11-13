Mersin'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 3 Yaralı

Mersin’de sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Saldırgan grup yaralanan bir kişiyi de geldikleri araba bindirerek, olay yerinde ayrıldı.

Mersin'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 3 Yaralı

Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı Palmiye Mahallesi’nde iddiaya göre, kimliği belirsiz iki grup arasında çatışma çıktı. Kendilerine ateş açan gruba karşılık veren grubun da saldırması sonrasında 3 kişi yaralandı.

Çatışma sonrasında olay yerine arabayla gelen grup, yaralılardan bir kişiyi de araçlarına alıp mahalleden ayrıldı.

Mersin'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 3 Yaralı - Resim : 1

ÇOK SAYIDA ARAÇ DA HASAR ALDI

İhbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Çatışma sırasında mahallede bulunan çok sayıda araç da hasar aldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mersin'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma! 3 Yaralı - Resim : 2

“3-4 KİŞİ YARALI BİR BİÇİMDE SEKEREK GİTTİ”

Çatışma anına şahit olan esnaflardan Seyit Ahmet Horuzoğlu, olayı şöyle anlattı: 8-9 kişilik bir grup burada ayakta bekliyordu. Bir araba yanaştı. Arabadan inenler sıkmaya başlayınca çatışma başladı. Arabadan inenler 3-4 kişi yaralı bir biçimde sekerek gittiler. Buradaki gruptan da 3-4 kişi yaralandı. Bir tanesi ağır yaralandı. İki kişi kaldırıp arabaya koyarak görürdüler. Kendisi kalkamadı. Biz de olay anında içerideydik. Yere yatarak bakmaya ve izleme çalıştık.

Kaynak: İHA

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