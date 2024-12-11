Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Öğrencilerin Yılbaşı Süslemesine Bu Sene de Engel! Tekbir Getirip Tehdit Ettiler

YTÜ'de geçtiğimiz sene yılbaşı ağacı süslemek istedikleri için okul yönetimi ve tarikatçı grupların hedefi haline gelen öğrenciler bu kez de aynı tepkiyle karşılaştı. Çam ağacını süslemek isteyen gençlerin önünü kesen bir grup tekbir getirdi. Öte yandan okul yönetimi öğrencilere süslemeye izin verilmeyeceğini ileterek, soruşturma tehdidinde bulundu.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde öğrenciler sembolik çam ağacını süslemek için bir araya geldi. Öğrencilerin önünü kesen bir grup tekbir getirerek ağacın önünü kapattı.

OKUL YÖNETİMİNDEN SORUŞTURMA TEHDİDİ

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; okul yönetimi ise öğrencilere süslemeye izin verilmeyeceğini sözlü olarak ileterek soruşturma tehdidinde bulundu. Güvenlik görevlileri de herhangi bir süsleme faaliyetine izin verilmeyeceğini söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Öğrencilerin Yılbaşı Süslemesine Bu Sene de Engel! Tekbir Getirip Tehdit Ettiler - Resim : 1

'ÖĞRENCİYİ DEĞİL, CİHATÇIYI ENGELLE'

Öğrenciler, "Öğrenciyi değil, cihatçıyı engelle" sloganı attı. Güvenlik ve ağacın önünü kapatan grubun ardından ağacı süsleyen öğrenciler, "Emek vererek, hep birlikte inşa ettiğimiz bu değerli sembolümüzün yerinde kalması gerektiğine inanıyoruz. Geleneksel ağacımızdan alakasız ve görünürden uzak bir alternatifi de elbette kabul etmiyoruz. Ağacımıza dokunulmasına veya süslemelerimizin kaldırılmasına yönelik herhangi bir müdahaleye karşı, hep birlikte hareket ettik, yine etmekte kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: T24

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