Yüzlerce Litre Şarap Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1300 litre şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında O.B.'nin Cami Atik Mahallesi'ndeki iş yerinde, sahte içki bulunduğu belirlendi.
İş yerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde 1300 litre sahte şarap ele geçirildi. O.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
Geçtiğim haftalarda İstanbul'da sahte alkol kullanımı nedeniyle 22 kişi ise hayatını kaybetmişti.
Kaynak: DHA