Yüzlerce Litre Şarap Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1300 litre şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yüzlerce Litre Şarap Ele Geçirildi

İl ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında O.B.'nin Cami Atik Mahallesi'ndeki iş yerinde, sahte içki bulunduğu belirlendi.

Yüzlerce Litre Şarap Ele Geçirildi - Resim : 1

İş yerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde 1300 litre sahte şarap ele geçirildi. O.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Yüzlerce Litre Şarap Ele Geçirildi - Resim : 2

Geçtiğim haftalarda İstanbul'da sahte alkol kullanımı nedeniyle 22 kişi ise hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: DHA

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