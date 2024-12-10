Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyorlardı... 300 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Yeni yıl öncesinde sahte içki üretimine yönelik bir operasyonda Zeytinburnu'nda 300 litre şişelenmiş sahte içki ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 100 litre etil alkol, yüzlerce boş şişe ve bandrol de bulundu.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler 5 Aralık’ta sahte içki üretildiği ihbarı üzerine Beştelsiz Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, farklı markalara ait satışa hazır yaklaşık 300 litre şişelenmiş sahte içki, 100 litre etil alkol, yüzlerce boş şişe ve yine yüzlerce bandrol ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ekipler, operasyon kapsamında S.B ve I.M. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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