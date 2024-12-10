Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyorlardı... 300 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Yeni yıl öncesinde sahte içki üretimine yönelik bir operasyonda Zeytinburnu'nda 300 litre şişelenmiş sahte içki ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 100 litre etil alkol, yüzlerce boş şişe ve bandrol de bulundu.

Son Güncelleme:
Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyorlardı... 300 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler 5 Aralık’ta sahte içki üretildiği ihbarı üzerine Beştelsiz Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, farklı markalara ait satışa hazır yaklaşık 300 litre şişelenmiş sahte içki, 100 litre etil alkol, yüzlerce boş şişe ve yine yüzlerce bandrol ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler, operasyon kapsamında S.B ve I.M. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Belgrad Ormanı İmara mı Açılacak? Bakan Yumaklı İddialara Cevap verdi Belgrad Ormanı İmara mı Açılacak? Bakan Yumaklı İddialara Cevap verdi
Polonez İşçileri Eylemde... Fenalaşan Arkadaşının Başında İsyan Etti! 'Ölmemiz mi Gerekiyor?' Fenalaşan Arkadaşının Başında İsyan Etti! 'Ölmemiz mi Gerekiyor?'
Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor
Bahar'dan Beklenmedik Veda! Show TV'nin En Çok İzlenen Dizisiydi Bahar'dan Beklenmedik Veda! Show TV'nin En Çok İzlenen Dizisiydi