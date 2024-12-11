Üniversiteli Genç Kız Sokak Kavgasında Bıçaklandı

Çorum'da üniversiteli gençler arasında sokakta çıkan kavgada 19 yaşındaki genç kız bıçaklandı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, dört kişi gözaltına alındı.

Üniversiteli Genç Kız Sokak Kavgasında Bıçaklandı

Çorum'da Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu öğrencisi olan 19 yaşındaki Meltem K. ile S.T, E.Ö, C.A. ve E.G, Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak'ta yürüdükleri sırada aralarında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Meltem K. bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 GÖZALTI

Yaralı, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2'si üniversite öğrencisi 4 kişi de gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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