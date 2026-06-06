DEM Parti İmralı’dan Gelen Yeni Yol Haritasını Açıkladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. İmralı'da yapılan son görüşmede Abdullah Öcalan'ın süreci hızlandıracak yeni bir yol haritası sunduğunu belirten Doğan, bu düzenlemeyi 'Kök Hücre Yasası' olarak tanımladı. Doğan, "Erken seçim dahil hiçbir olasılık bu adımı ertelememeli" dedi.

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DEM Parti İmralı’dan Gelen Yeni Yol Haritasını Açıkladı
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Türkiye, Cumhur İttifakı ortaklarının Meclis tatile girmeden yasalaştırmayı planladığı "çerçeve yasayı" konuşurken, DEM Parti Genel Merkezi’nde toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında basın toplantısı düzenlendi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kamuoyunda "Tıkanıklık veya durağanlık mı var?" sorularının sorulduğu bir dönemde, İmralı ile yapılan son teması anlattı.

'BEKLENTIDE KALMAK RISK ÜRETIR'

Süreçte net ve somut adımların atılması gerektiğinin altını çizen Ayşegül Doğan, İmralı Heyeti aracılığıyla gelen yazılı mesajı paylaştı. Öcalan’ın “Beklentide kalmak, beklenti halini sürdürmek sadece risk üretir. Süreci enfekte olmaya açık hale getirmekten korumak gerekir” sözlerini hatırlatan Doğan, yavaşlayan sürecin hızlanması için yeni izleme kurullarının oluşturulmasını ve yeni bir takvimlendirmeyi önerdiklerini kaydetti.

İMRALI’NIN YENI TANIMI 'KÖK HÜCRE YASASI'

Meclis gündemine taşınması beklenen yasal altyapıyı ilk kez kavramsallaştıran Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim açımızdan yapılacak yasal düzenleme, demokratik dönüşümün kök hücresidir. Çünkü Sayın Öcalan son görüşmede bu düzenlemeyi 'kök hücre yasası' olarak tanımlamakta. Bu kavram, en dipte yatan nedenleri ortadan kaldıracak onarıcı bir başlangıç adımıdır."

'SEÇİM DE OLSA TEMPOYU DÜŞÜRMEYİN'

Olası bir erken seçim senaryosunun ya da Orta Doğu'daki bölgesel gelişmelerin süreci yavaşlatma bahanesi olamayacağını vurgulayan DEM Parti Sözcüsü, "Bir erken seçim olursa her zaman hazırız. Ancak hiçbir olasılık bunu ertelememeli. 'Orta Doğu'da gelişmeler var, tempoyu düşürelim' yaklaşımı yanlıştır. Aksine ortaya çıkabilecek riskleri öngörerek sürece hız vermek gerekiyor" ifadelerini kaydetti.

Doğan, Meclis'teki tüm partileri hızlıca konsensüs sağlamaya davet etti.

Kaynak: ANKA

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