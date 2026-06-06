Markette Erkek Dehşeti: Boşanma Aşamasındaki Eşine Önce Tüfek Doğrulttu, Engel Olununca Bıçakladı

Mersin'in Silifke ilçesinde 9 suç kaydı bulunan bir erkek, boşanma aşamasındaki eşine markette tüfekle saldırmak istedi. Market çalışanlarının müdahalesiyle tüfeği kaybeden saldırgan, kadını bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürerken, kaçan saldırgan yakalandı.

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Markette Erkek Dehşeti: Boşanma Aşamasındaki Eşine Önce Tüfek Doğrulttu, Engel Olununca Bıçakladı
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Mersin, Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir markette alışveriş yapan 34 yaşındaki Latife D., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 37 yaşındaki Ulaş D.'nin saldırısına uğradı.

Yanında getirdiği tüfekle markete giren Ulaş D., eşine doğrulttuğu silahın tetiğine basmak istedi. O esnada market çalışanları araya girerek saldırgana müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında tüfeğin kontrolünü kaybeden saldırgan, bu kez cebinden çıkardığı bıçakla eşi Latife D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan kadının durumunun kritik olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

9 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Olayın ardından suç aleti tüfeği markette bırakarak yayan bir şekilde kaçan zanlı Ulaş D., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri devam eden zanlının yapılan GBT kontrolünde, geçmiş dönemde işlenmiş 9 ayrı suçtan sabıka kaydının bulunduğu deşifre oldu.

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Kaynak: AA-İHA

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Mersin Kadına Şiddet
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