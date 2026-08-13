DEM Parti Görüşmenin Ayrıntılarını Paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ne Konuşuldu?

DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşmeye ilişkin paylaştığı açıklamada, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Meclis’te 467 oyla kabul edilen çerçeve yasanın yeni bir dönemin kapısını araladığı kaydedildi.

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DEM Parti Görüşmenin Ayrıntılarını Paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ne Konuşuldu?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün DEM Parti'nin İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ağırladı. DEM Parti'den görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık 1,5 saat süren verimli bir görüşme gerçekleştirdik.Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barış ve Demokratik Toplum Sürecindeki gelişmelere dair istişarelerde bulunduk. Kamuoyunda 'Çerçeve Yasa' olarak da bilinen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 gibi çok yüksek bir oyla TBMM’de kabul edilmiş olmasının memnuniyet verici olduğunun vurgulandığı görüşmede, süreçte gelinen aşamanın önemi ve bundan sonra yapılacaklar karşılıklı olarak değerlendirildi.

'SÜREÇ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK

Bu yasayla birlikte demokrasinin ve siyaset alanının güçleneceği bir dönemin kapılarının aralanmasının tüm yurttaşlarımız ve ülkemiz açısından hayati önemde olduğu vurgulandı. Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Bundan sonra da sürecin ülkemizdeki her bir insanın yararına barış ve demokrasi yolunda ilerlemesi için çalışmalarımız devam edecektir. Bugüne kadar destekleri, önerileri, uyarıları ve eleştirileriyle bize güç katan bütün siyasi partilere ve toplum kesimlerine şükranlarımızı sunarız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyetini Kabul EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyetini Kabul EttiGündem

Kaynak: AA

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