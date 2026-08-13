Tokat'ta KKKA Alarmı: Kenenin Isırdığı Emekli Polis Hayatını Kaybetti
Tokat’ta kene ısırması sonrası KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan emekli polis memuru Ahmet Kökçü, hayatını kaybetti.
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Tokat'ın Zile ilçesinde bağ evinde vücudunu kene ısıran emekli polis memuru Ahmet Kökçü, bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Zile Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Samsun'a sevk edilen Kökçü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kökçü'nün cenazesi, Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde toprağa verildi.
Kaynak: AA
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