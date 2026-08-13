Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Kardeşlik Türküleri Söyleyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin verdiği mesajda "Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Kardeşlik Türküleri Söyleyeceğiz'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın buradaki açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle.

* Türkiye olarak, uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Askeri caydırıcılığımızı, çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimizle, kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Mazlumların hakkını savunan, hakikati çekinmeden haykıran, tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

* (Terörsüz Türkiye) gün önce, Gazi Meclisimizde, 467 oyla kabul edilen kanun teklifini tarihi bir adım olarak görüyoruz. Sayın Bahçeli ve Sayın Kurtulmuş başta olmak üzere, teklifin hazırlanmasından kabul edilmesine kadar emeği geçen, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi, devlet millet el ele vererek, inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.

Kaynak: AA

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