CHP Milletvekili Yazgan'a Taciz Suçlaması: Darp Edildi, Partiden Açıklama Geldi

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de bir evde çıkan kavga sırasında darp edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kavga sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 13 Ağustos günü saat 03.15 sıralarında Edirne'de meydana geldi. Apartman sakinlerinin kavga ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polise darp edildiğini, telefonunun alındığını ve olay sırasında görüntülerinin çekildiğini söyleyen Yazgan şikayetçi oldu. Yapılan aramada Yazgan'a ait cep telefonu buzdolabının altında bulundu ve kendisine teslim edildi.

ŞÜPHELİLERDEN TACİZ İDDİASI

Olayla bağlantılı Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonlarına da soruşturma kapsamında el konuldu. Şüpheliler ifadelerinde, doğum günü kutlamasının ardından T.A.'nın evinde bir araya geldiklerini ve balkonda alkol alıp sohbet ettiklerini anlattı.

Şüpheliler, bu sırada Yazgan'ın evde bulunan T.A.'yı kastederek onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini ve diğer kişilerin evi terk etmesini istediğini öne sürdü. Bu sözlerin ardından tartışma çıktığını ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü iddia etti. T.A.'nın olay sırasında yaşananları cep telefonuyla kaydettiği belirtildi.

DARP GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINDA

T.A.'nın görüntüleri polise kendi rızasıyla izlettiği ve kayıtlarda Yazgan'ın darp edildiğinin görüldüğü aktarıldı. Görüntüler soruşturma dosyasına alınırken, dijital materyaller üzerindeki incelemenin sürdüğü bildirildi.

Yazgan'ın emniyette ifade vermek istemediğini belirtmesi üzerine burada ifadesinin alınamadığı, gün içerisinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye davet edilerek ifadesine başvurulmasının planlandığı öğrenildi.

TACİZ İDDİASI İÇİN EK FEZLEKE HAZIRLANACAK

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelilerin ifadelerinde yer alan cinsel taciz iddiasıyla ilgili ayrıca inceleme başlatacağı belirtildi. Başsavcılığın, Yazgan hakkındaki iddialara ilişkin hazırlayacağı fezlekeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndereceği öğrenildi. Darp olayına ilişkin soruşturmanın ise şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri ve görüntüler üzerinden sürdüğü bildirildi.

CHP HAREKETE GEÇTİ

Olay görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından CHP yönetimi de harekete geçti. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yazgan'ın konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını duyurdu.

Sarı, “Bugün bazı sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi’ne çağrılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA