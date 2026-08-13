Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbul’da Hafta Sonuna Dikkat

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İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey kesimleri, Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasının etkisine giriyor. Bunaltıcı sıcaklıkların yerini daha serin ve yer yer yağışlı hava alırken, Meteoroloji ile AKOM peş peşe fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), serin havanın hafta başına kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. Tahminlere göre kentte sıcaklıklar yarından itibaren 25-28 derece aralığına inecek, hafta sonu ise kısa süreli ve yerel yağışlar görülecek.

İSTANBUL'DA 6 GÜNLÜK HAVA DURUMU

AKOM'un paylaştığı tahmine göre İstanbul'da yarın parçalı ve az bulutlu, 28 derece sıcaklık bekleniyor. Hafta sonu sıcaklığın 27 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yerel sağanak geçişleri etkili olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü havanın yeniden açması ve sıcaklığın 29 dereceye çıkması beklenirken, 18 Ağustos Salı günü termometrelerin 31 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Çarşamba günü ise sıcaklığın 33 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın Marmara genelinde ve Kuzey Ege'de kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman saatte 60-80 kilometre hıza ulaşan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzeyinde yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Doğu kesimlerde sağanak beklenirken kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Ege: Genel olarak açık, iç kesimlerde parçalı bulutlu. Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.

Akdeniz: Toroslar ve Osmaniye çevresinde yerel sağanak görülecek.

İç Anadolu: Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz: Bölge genelinde aralıklı sağanak, Sinop'ta kuvvetli yağış öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun, Ordu ve Giresun başta olmak üzere yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun, Ordu ve Giresun başta olmak üzere yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu: Kuzey kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak görülecek.

Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek.

Kaynak: Haber Merkezi