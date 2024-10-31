DEM Parti Esenyurt'ta Olağanüstü Toplanacak

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyım atanmasının ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları, milletvekilleri ve MYK'si bugün İstanbul'da olacak.

DEM Parti MYK, bugün saat 12.00'de Esenyurt İlçe binasında olağanüstü gündemle bir araya gelecek.

BELEDİYE BİNASINA YÜRÜYECEKLER

DEM Parti, saat 16.00'da CHP’nin yaptığı çağrı üzerine Esenyurt Belediyesi önünde olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bütün İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet etmişti.

DEM Parti tarafından basın mensuplarına iletilen bilgi notunda, "Ayrıca kayyım gaspını protesto etmek amacıyla demokrasi güçleriyle birlikte Türkiye genelinde protesto eylemleri gerçekleştirilecek" ifadeleri de kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem