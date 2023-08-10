Define ararken kazdıkları çukura giren üç kişiden biri öldü

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda altın ararken kazdıkları çukura giren üç kişiden biri hayatını kaybetti.

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Define ararken kazdıkları çukura giren üç kişiden biri öldü

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda altın ararken kazdıkları çukura giren üç kişiden biri hayatını kaybetti.

Sivriler köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, 1,5 metre genişliğinde 13 metre derinliğinde kazılan çukurda mahsur kalan üç kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya inen ekiplerin çıkardığı iki kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, E.Ç.'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı.

Jandarma ekipleri bölgede kaçak kazı yaptıkları iddia edilen sekiz kişiyi gözaltına aldı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Şüphelilerin bir haftadır dikkat çekmemek için sabah deniz kenarında kamp yaptıkları gece ormanda kaçak kazı yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

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Define Kırklareli
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