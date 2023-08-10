5 milyon TL'ye satışa çıkmıştı, Ordu'da sel sonrası tarihi evin altından çıktı!

Ordu'da 8-9 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen su taşkınları şehrin altyapısında ciddi hasara yol açarken, 5 milyon TL'ye satışa çıkarılan tarihi evin altından çıkan şaşırttı.

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5 milyon TL'ye satışa çıkmıştı, Ordu'da sel sonrası tarihi evin altından çıktı!


Ordu’da 8-9 Temmuz tarihleri arasında aşırı sağanak yağış sonrası meydana gelen su taşkınlarının bir daha yaşanmaması için alınan tedbirler çerçevesinde ilginç bir durum yaşandı.

Altınordu’nun Aziziye Mahallesi çalışma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarına sebep olan derelerde temizlik çalışmalarını sürdürürken, tarihi bir evin altında taş işçiliği ile ıslah duvarı bulunan kemerli yapı şeklinde 4 metrelik dere yatağı ortaya çıkardı.

5 MİLYON TL'YE SATIŞA ÇIKARILDI

Dere yatağını temizleyen ekipler, dev bakslar yerleştirerek dere yatağını yağmur suyu hattına bağladı. Tarihi evin hissedarlarının su afeti öncesi evi 5 milyon liraya satışa çıkardığı öğrenildi. Yıkılması gündeme gelen tarihi evin durumu için Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararı bekleniyor.

5 milyon TL'ye satışa çıkmıştı, Ordu'da sel sonrası tarihi evin altından çıktı! - Resim : 1

"AYNI ZAMAN DİLİMİNDE YAPILMIŞ OLMALIDIR"

Öte yandan Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ali Bayhan, Altınordu’nun 19. yüzyılda gelişen bir bölge olduğuna dikkat çekti.

Dere yatağındaki yuvarlak kemer yapısının Osmanlı mimarisinin karakterini yansıttığını belirten Bayhan, "Muhtemelen üzerine inşa edilen konutla aynı zaman diliminde yapılmış olmalıdır" dedi.

5 milyon TL'ye satışa çıkmıştı, Ordu'da sel sonrası tarihi evin altından çıktı! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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