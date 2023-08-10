'Yüzüne asit atacağım' demişti: Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden sanık hakkında istenen ceza belli oldu

Milli voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyonluk sevincine gölge düştü. Sosyal medya hesabında tehditlere maruz kalan genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa giderek "Yüzüne asit atacağım" gibi mesajlar atan kullanıcıdan şikayetçi oldu.

Harekete geçen polis, Mustafa N.'yi Bakırköy'de yakaladı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa N. 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Mustafa N., savcılık ifadesinde şunları söyledi: "Sosyal medya hesabıma düşen reklamlarda firmanın yüzü olan Hande Baladın isimli şahısı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık hissetmeye başladım."

Sabah’ın haberine göre olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede Mustafa N. sanık, Milli voleybolcu Hande Baladın ise müşteki olarak yer aldı.



Hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa N'nin "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendirme aşamasında.