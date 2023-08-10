'Muhalefet için siyasetin sonu gelmedi, yeni fırsatlar var' dedi; tehlikeye karşı da uyardı

Kamuoyu araştırmacısı Can Selçuki, Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimleri muhalefet penceresinden değerlendirirken 'parti kimliğini korumak için ittifak yapılmaması gerektiğine dair yorumlara katılmadığını' söyledi.

Bu dinamiğin genel seçimler için de geçerli olduğunu belirten Selçuki, "Yerel seçimlerde partilerin kuvvetlenmesi kazandıkları belediye sayısı ile mümkün olacaktır. Yerel seçimlerde bir partinin münferit olarak belediye meclislerinde aldığı oy oranı gücü bakımından anlamlı bir sonuç değil" ifadesini kullandı.

Yetkinreport.com'da yayınlanan yazısında bir de uyarı ekleyen araştırmacı, bu sefer nerelerde iş birliği yapılacağının, iş birliğinin kurallarının önceden ve daha net bir şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu açıdan hem İYİ Parti’den hem de CHP’den bazı temsilcilerin nezaket kurallarını aşan, siyasi öngörü içermeyen açıklamalarını son bulmasında fayda var. Aynı şekilde Millet İttifakı’nın CHP ve İYİ Parti dışındaki bileşenlerinin seçim değerlendirmeleri sırasında yaptıkları açıklamaların pek faydası olduğu söylenemez" diyen Selçuki, şöyle devam etti:

"Mayıs seçimleri öncesi iktidar örneği görülmemiş bir mali genişleme ile ekonominin yıkıcı etkilerinin sandığa yeterince yansımamasını sağladı. Ancak ziyafetten sonra şimdi önümüzde bir hesap var. Gelen zamlar, enflasyonun artış hızına yetişemeyen maaşlar sonucu sürekli azalan alım gücü bu hesabı özellikle şehirli seçmene ödetiyor. 2019 yerel seçimlerinden önce olduğu gibi 2024 seçimlerinde de beka konusu bu iktisadi sıkıntıların önüne geçmeyecektir.

'İKTİDAR İSTANBUL'DA BİR FARK YARATMA ÇABASINA GİRİŞECEKTİR'

İktidar özellikle İstanbul’da deprem konusu üzerinden yeniden inşa kaynaklarını kullanarak İstanbul’da bir fark yaratma çabasına girişecektir. Deprem bölgesinde görüldüğü üzere bu iktidar için seçmeni ikna etme yolunda oldukça önemli bir silah. Ancak hem seçim sonuçları hem de içinden geçtiğimiz iktisadi süreç, Mayıs sonuçlarının muhalefet siyasetinin sonu olmayabileceğine işaret ediyor.

'YENİDEN YAPILANMA FIRSATI'

Sonuç olarak, muhalefetin karşılaştığı zorluklar tartışılmaz bir gerçektir.

Mayıs seçim sonuçları sonun başlangıcı olarak değil, bir uyanış ve yeniden yapılanma fırsatı olarak görülmelidir. Muhalefetin, özellikle kent-kır ayrımı ve doğru ittifak stratejileri üzerinden kendini yeniden konumlandırması ve toplumun değişen dinamiklerine ayak uydurması gerekiyor. Eğer doğru adımlar atılırsa ve yerel seçimlerde halkın gerçek beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt verilirse, muhalefetin 2028 vizyonunu başarılı bir şekilde inşa etmesi mümkündür."

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