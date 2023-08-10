Murat Ülker: Takipçilerim keriz değildir ama yeri gelmişken uyarayım

İş insanı Murat Ülker'in ismi bir tıklama tuzağıyla anıldı. Montajlanmış fotoğrafla ilgili açıklama yapan Murat Ülker "Takipçilerim bu tarz montaj resimlere inanmaz ama yine de herkes dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.

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Murat Ülker: Takipçilerim keriz değildir ama yeri gelmişken uyarayım

Son günlerde iş insanı Murat Ülker'in ismi sahte bir haberle anıldı ve bu haber tıklama tuzağı ile yayıldı. Söz konusu haberde Ülker'in gözaltına alındığı ve kariyerinin sona erdiği iddia ediliyordu.

Ancak detaylı bir inceleme sonucunda, haberin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. İddialı başlıkla paylaşılan görselde Ülker'in montajlanmış bir fotoğrafı yer alıyordu. Fotoğrafın orijinali, 2018 yılında Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonuyla ilgili Anadolu Ajansı kaynaklı bir habere aitti ve Ülker'in kafası montajlanmıştı.

Görselin yayıldığı internet sitesine dikkatlice bakıldığında ise birçok şüphe çeken detayla karşılaşıldı. Örneğin, sitenin "AKŞAM" yazısı taşıyan kısmının aslında Akşam gazetesine ait olmadığı ve sitenin dolandırıcılar tarafından oluşturulduğu anlaşıldı.

Murat Ülker: Takipçilerim keriz değildir ama yeri gelmişken uyarayım - Resim : 1

Konuya ilişkin açıklama yapan Murat Ülker, bu tür tıklama tuzağına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, takipçilerinin böyle sahte içeriklere inanmayacağına dair güvenini ifade etti. Ayrıca, doğrulama sitelerinin ve güvenilir haber kaynaklarının kullanımının önemini vurguladı.

Hakkındaki yalan içerikle ilgili "Keriz silkelemek isteyenlere dikkat" başlığıyla açıklama yapan Ülker şunları söyledi:

"Dijitalde hepimizin iletişimde olabilmesi, paylaşımların yayılım gücü iyi güzel de bir de madalyonun öteki yüzü var… Dolandırıcılar şimdilerde oldukça kötü fotoşoplarla, aslı astarı olmayan sahte paylaşımlarla, hayatımda hiç yapmadığım güya yapılmış röportajlarla keriz silkelemeye çalışıyorlar. Takipçilerim keriz değildir, bunlara inanmaz diye düşünüyorum ama yeri gelmişken de bir uyarayım dedim.

'SAKIN TIKLAYIP PARANIZI KAPTIRMAYIN'

Gerçek olmadığı çok aşikar ama ne olur ne olmaz, boşluğunuza denk gelir eder, sakın tıklayıp paranızı kaptırmayın, dikkat edin.

Yeni nesil dijital dünyanın da olayı bu demek ki, hırsız kuyuya taş atıyor… Neyse ben de bu vesileyle teyit sitelerini öğrendim. Detaylıca açıklamışlar."

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