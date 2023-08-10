Kulis: AKP'de İstanbul ve Ankara için konuşulan iki isimle ilgili görüşler ortaya çıktı, 'rahatsızlık yarattı'

14 Mayıs'ta düzenlenen parlamento seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

Bu kapsamda kulislerde muhtemel adayların isimleri konuşulmaya başlandı. İstanbul'da Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un düşünüldüğü ileri sürülüyordu.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, geçtiğimiz hafta AKP Genel Merkezi'ni ziyaret eden bir dostunun kendisine "Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere kaybedilen şehirlerde çalışmalar sürüyor, raporlar hazırlanıyor. Süreci yöneten isim de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın ağırlık koyduğu bir ‘değerlendirme' süreci olduğunun altını çizmekte fayda var" dediğini aktardı.

Erkin, devamında şu ayrıntıları paylaştı:

"Ankara'da Turgut Altınok'un eski popülerliği yok ve aday olarak düşünülen bir isim değil. İstanbul'da da Tevfik Göksu'nun ismi konuşuluyor ama bu kadar öne çıkmasının, 'halk ilişkilerini/PR' göze batırmasının rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor. CNN Türk'teki namaz kılma fotoğrafının da olumsuz yansıdığının altını çizmekte fayda var.

Yine de son kararı Erdoğan verecek. Aday belirleyicilerden birisi de Efkan Ala olacak. 7 Ekim'deki kongreden sonra kadro yeniden şekillenir ama ekonominin de toparlanması gerekiyor. Yoksa sıkıntı büyük! Önümüzdeki günlerde yeni ekonomi yönetimi tarafından yol haritası açıklanacak ve ondan sonrasını göreceğiz."

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