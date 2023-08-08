Murat Ağırel: 'Mansur Yavaş o kadar güçlendi ki AKP yenemeyeceğini anlayınca sıkıştırmalara başladı'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, Ankara’da AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetimine tam saha baskı uyguladığını belirterek, Yavaş'ın güçlü olmasından dolayı iktidarın sıkıştırmaya başladığını ifade etti.

Ağırel, artan maliyetler nedeniyle ABB'nin belediye meclisinden borçlanma yetkisi istediğini, ancak AKP-MHP ittifakının Mansur Yavaş’ın kredi çekmesine izin vermediğini söyledi.

"AMAÇ MANSUR YAVAŞ YÖNETİMİNDEKİ BELEDİYENİN İFLAS ETMESİNİ SAĞLAMAKTI"

"Amaç Mansur Yavaş yönetimindeki belediyenin iflas etmesini sağlamaktı" diyen Ağırel, şöyle devam etti:

"Başaramadılar, foyaları da ortaya çıktı. Elime geçen Ankara’daki AKP ve MHP’li ilçe belediye meclis kararlarında gördüm ki AKP ve MHP’li belediyelerin meclisleri milyonlarca liralık kredi başvurularını takır takır kabul ederek belediyelerini kurtardı.

Mesela AKP’li Keçiören Belediyesi 200 milyon lira kredi için yetkiyi haziran ayında belediye meclisinden geçirdi. MHP’li Gölbaşı Belediyesi 50 milyon TL’yi belediye arazilerini ipotek gösterme yetkisiyle birlikte 'oybirliği' ile aldı.

Büyükşehir belediye meclisinde Mansur Yavaş’ın en büyük muhaliflerinden AKP’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de kolay yolu seçerek hemen borçlanmayı tercih etti. Köse, geçen şubat ayında belediyeyi yaklaşık 116 milyon TL kredi çekerek borçlandırma kararını meclisten geçirdi.

AKP’li Altındağ Belediyesi ise Aralık 2019’da geçirdiği tek bir karar ile belediye bütçesinin yüzde 10’u kadar borçlanma yetkisini aldı. Her yıl meclis yetkisi almadan kredi çekmeye devam ediyor."

HİZMET BELEDİYECİLİĞİ BÖYLE YAPILIYOR

Ağırel, yazısını şöyle sürdürdü:

Sonuç olarak şuraya geleceğim... Hani Erdoğan’ın dilinden düşmeyen o hizmet belediyeciliği işte böyle yapılıyor. Ama AKP’ninki biraz ikiyüzlü hizmet belediyeciliği oluyor. Çünkü büyükşehir belediyelerini engelleyerek esas olarak millete hizmet götürülmesini engelliyorlar.

Adeta milyonlarca insanın demokratik iradesine saygısızlık ediyorlar.

Tabii bakmayın siz böyle dediğime. Demokrasi, millet iradesi, hizmet aşkı... Bütün mesele bu belediyelerin açtığı milyarlarca liralık ihaleler. Bunları yandaşlarının alamamasının kızgınlığı var. Tarikatlara, dostları olan işadamlarına parsel parsel dağıtamamanın öfkesi var.

Bu belediyeler yüzünden, 1 liralık malı 100 liraya kamuya satamıyorlar. Bu belediyeler yüzünden oğulları, yeğenleri, akrabaları lüks ciplere binemiyor.

Diyorum işte ikiyüzlü hizmet belediyeciliği bunlarınki...

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