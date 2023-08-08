4 küçük çocuğuna işkence yapıp kaydetti: Vicdansız babanın savunması 'pes' dedirtti

Vicdansız baba en büyüğü 12 olan 4 çocuğunu birbirine bağlayıp işkence yaparken videoya kaydetti. Cani babanın savunması ise pes dedirtti.

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4 küçük çocuğuna işkence yapıp kaydetti: Vicdansız babanın savunması 'pes' dedirtti

İstanbul'un göbeği Kağıthane'de yaşanan insanlık dışı olay "Böyle baba olmaz olsun" dedirtti. Tekstil işiyle uğraşan 35 yaşındaki vicdansız baba Y.C., 4 çocuğuna işkence yapıp videoya kaydetti. "Neden yaptın?" diye sorulduğunda kendisini terk eden eşini geri getirmek için yaptığını ifade etti.

4 ÇOCUĞU İPLE BAĞLADI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre genç adam ise eşinden intikam almak için insanlık dışı bir yönteme başvurdu. En büyüğü 12 yaşında olan 4 çocuğunu bir araya toplayan adam, çocukları evinin ortasında ip ile birbirine bağladı.

DARP ANINI VİDEYA ÇEKTİ

Çocuklarını darp edip bir de videoya kaydeden cani baba, eşine hakaretler yağdırdığı videoyu yakınlarına gönderdi.

TÜYLER ÜRPERTEN SAHNELER

İnsanın tüylerini ürperten sahnelerin yer aldığı video ile cani baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Y.C, "Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi.

TUTUKLANDI

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheli "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim" savunmasında bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adam, Metris Cezaevi'ne konuldu. Çocukların ise annesine teslim edildiği öğrenildi.

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