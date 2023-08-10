Mali tablo açıklandı, ödemeler patladı: 8,9 milyar TL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yılın ilk yarısına yönelik mali tabloları açıklandı. Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca yayımlanan tablolar, elektrik dağıtım şirketlerine yapılan ödemedeki artışı gözler önüne serdi.

Tablolara göre, şirketlerin yılın ilk yarısında, “Genel Aydınlatma Ödemeleri” adı altında bakanlıktan aldığı para, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 136 arttı. Elektrik dağıtıma yönelik 2013’te alınan ‘özelleştirme’ kararının ardından faaliyete geçen şirketlere Ocak-Haziran 2023 döneminde sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında 8 milyar 961 milyon 250 bin TL aktarıldı. Bakanlık, yapılacak ödemelerin yılın sonunda 24 milyar 419 milyon 15 bin TL’ye ulaşacağını öngördü.

KAZANÇ KATLANDI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yurttaşları fahiş faturalar nedeniyle canından bezdiren şirketlere Ocak 2015 ile Haziran 2023 döneminde yapılan toplam ödeme ise 35 milyar TL’yi aştı. Şirketler sokak, cadde ve billboardların aydınlatılmasını da kapsayan ödemeler için bakanlıktan 2015’te 1,6 milyar TL, 2016’da 1,7 milyar TL, 2017’de 1,1 milyar TL aldı.

YURTTAŞ YARDIMA MUHTAÇ KALDI

Elektrik faturasını ancak sosyal yardım ile ödeyebilen hane sayısında çarpıcı artış kaydedildi. 2019’da 1 milyon 343 bin 109 hane, 2021’de 1 milyon 791 bin 200 hane faturalarını yardımlarla karşıladı. Yardım yapılan hane sayısı geçen yıl kayıtlara, 3 milyon 690 bin 582 olarak geçti. Haziran 2023 itibarıyla ışığı ancak sosyal yardım ile yanan hane sayısının 4 milyon 141 bin 991 oldu.