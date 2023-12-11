Davet usulüyle yapılan ihalelerin aranan ismi: AKP'li belediyenin 'şark köşesi' ihalesi AKP'liye gitti

AKP’li İstanbul Sultangazi Belediyesi, halı ve “şark köşesi” alımı ihalesini, AKP’li Sultangazi İlçe Yönetim Kurulu üyesine verdi. Davet usulüne göre yapılan ihaleyi alan Erdal Edis, geçtiğimiz haziran ayında da Sultangazi Belediyesi’nden davetli bir ihale daha almıştı.

Sultangazi Belediyesi’nin, “Belediye Başkanlık Binası ve Belediyeye Bağlı Hizmet Tesislerine Halı Ve Şark Köşesi Alımı” adı altında, davet usulüne göre düzenlediği ihalenin sonucu belli oldu. Sadece davet edilenlerin katılabildiği ihaleye iki teklif verildi. İhaleyi, bir milyon 430 bin 530 TL’ye Erdal Edis aldı. Belediyenin 6 Aralık 2023 tarihinde sözleşme imzaladığı Erdal Edis, ihale kapsamındaki halı ve “Şark Köşesi” malları 7 Aralık 2023 tarihine kadar teslim etmesi gerekiyordu.

Erdal Edis Sultangazi Belediyesi’nden, 21 Haziran 2023 tarihinde sözleşmesini imzaladığı bir davetli ihale daha almıştı. “Deprem Bölgesinde Konteyner Nakli İçin Kamyon Kiralanması” adı altında açılan ve yine iki teklifin verildiği ihaleyi Erdal Edis, bir milyon 410 bin TL’ye almıştı. İhalenin süresi bir aylıktı.

Her iki ihale de Kamu İhale Kanunu’nun 21/f maddesine göre yapıldı. Bu maddeye göre idareler, belli bir limite kadar olan mal ve hizmet alımlarını, ihale ilanı yayınlamadan, ihaleye davet edeceği en az 3 istekliden, teklif almak suretiyle yapabiliyor.

ERDAL EDİS KİMDİR?

Sultangazi Belediyesi’nden 2 ihale alan Erdal Edis aynı zamanda, AKP Sultangazi İlçe Yönetim Kurulu üyesi. Mahalle Başkanlığı da yapan Edis’in, “Edis Turizm Erdal Edis” adında fert firması bulunuyor. Sosyal medya hesabında yayınlandığı fotoğraflardan Edis’in, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve AKP’nin önde gelen isimleriyle yakın dostluğu bulunduğu anlaşılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem