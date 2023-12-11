Asgari ücrette zam maratonu başladı! İlk toplantıda rakam çıkmadı... İkinci toplantının tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün (11 Aralık) yaptı. Toplantıda herhangi bir zam oranı ortaya çıkmadı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-iş Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Ağar, ikini toplantının 18 Aralık Pazartesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapacağı ilk toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız" dedi.

'İŞÇİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ' MESAJI

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İşçi işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarımıza bugün itibarıyla başlıyoruz.

Komisyon toplantılarımızın bugüne kadar inşa ettiğimiz sosyal diyaloğun temeli olan iş birliği açık iletişim ve adil bir değerlendirme anlayışı ile ortak akıl ve uzlaşı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret çalışma hayatında çalışanlarımıza yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracıdır. Asgari ücret esasında tüm gelirleri dolaylı yolla etkilemesi nedeniyle sadece asgari ücrete tabi çalışanları değil tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur.

Asgari ücretin belirlenmesi çalışma barışının yanı sıra işsizlik ve kayıt dışı istihdam gibi iş gücü piyasası dinamikleri açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Bu çerçevede şartlar ne olursa olsun gerek kayıt dışı istihdamla gerek işsizlikle ilgili mücadelemize devam edeceğimizi belirtmek isterim. Ekonomideki genel toparlanma ve yeniden büyüme sürecinin etkisiyle önümüzdeki yıl çok daha sevindirici bir istihdam artışı bekliyoruz.

2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmektir. Komisyon değerlendirmelerini yaparken ücretler genel düzeyini ve işçilerimizin geçim şartlarını da göz önüne almaktadır. Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşulları da dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır.

TİSK BAŞKANI AKKOL: DEVLETİN REFAHI VE ÇALIŞANLARIMIZN KORUNMASI ÖNEMLİ BAŞLIKLARIMIZ OLACAK

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol da toplantıda söz aldı.

Akkol şunları söyledi:

Asgari ücrette yıl sonunu beklemeden ara dönem artış konusunda üçlü bir mutabakat sağlanmıştı. Hem devletin, hem işçi kesiminin hem de işverenlerin ortak mutabakatı ile birlikte ortak bir duyuru yapılmıştı.

Şimdi de bu ortak mutabakatı sağlamak için yine masada olacağız. Devlet refahı, çalışanlarımızın korunması ve istihdamın korunması bizim önemli başlıklarımız olacak.

Ekonomimizde devam eden iyileşme sürecinin korunmasını, büyümenin sürdürülebilmesi için istihdamın korunmasını önemsiyoruz. İşçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz. Devletimiz olmadan bunların hiçbirisi olmaz. Biz bunun bilinci ile hareket ediyoruz.

Yaşam maliyetlerine karşı tüm çalışanların korunması da önemli bir konu. Hem çalışanlar, hem işverenler, hem de devletimiz için kutuplaşmadan uzak bir süreç olmasını istiyoruz. Dengeli bir rakam ve mutabakat ile süreci tamamlamak umudundayız.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞAR: AÇIKLANAN ENFLASYONLA İŞÇİNİN MUTFAĞINDAKİ ENFLASYON ARASINDA FARK VAR

Toplantıda söz alan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Ağar ise şu ifadeleri kullandı:

Komisyon olarak yapacağımız çalışmaların, milyonlarca işçiye, ülkemize ve işverenlere hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların refahı ön planda tutulmalıdır.

İşçilerin zorunlu ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir bu. Karayolu, hastane, AVM işçisi doğrudan sizlere ihtiyaçlarını anlatacaktır bu süreçte.

Burada belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır. Atılan olumlu adımlar sürdürülmelidir. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması uzun yıllardır işçinin talebiydi. Bu hayata geçirildi ancak vergide adaleti sağlayacak ileri adımlar devam etmedi.

Hepimiz biliyoruz ki asgari ücret bir koruma ücretidir. Fiyat artışları her alanda devam etmektedir. Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına yansımamıştır. Açıklanan enflasyonla işçinin mutfağına yansıyan enflasyon arasında büyük dengesizlik vardır.

Asgari ücret halen açlık sınırının altındadır. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir. Bir bütün olarak gelir politikası gözden geçirilmelidir. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonrası asgari ücretin işçinin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını bekliyoruz. Beklentimiz işçiye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. Komisyon çalışmalarına katkımız bu çerçevede mümkün olacaktır.

İŞÇİLER DE TÜRK-İŞ HEYETİNDE YER ALDI

Bu yılki toplantıda geçmiş yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçi de yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

TÜRK-İŞ’ ‘İNSAN ONURUNA YAKIŞIR’ BİR ÜCRET TALEP EDİYOR

Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, "İnsan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.

Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor.

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.