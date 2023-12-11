Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentileri zayıflarken, buna karşın verilerin ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryosu ön plana çıkmaya başladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, istihdam raporu verileri öncesinde Fed'in mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 60 iken, söz konusu verilerin ardından bu ihtimal yüzde 45'e geriledi.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından bin 860 lira seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, bin 867 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 60 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 500 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DENGELENDİ

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda bin 994 dolar seviyesinde dengelendi.

GÖZLER MERKEZ BANKASI VERİLERİNDE

Öte yandan ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının bu hafta açıklayacağı faiz kararları, yatırımcıların odağında bulunurken kararların, varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem