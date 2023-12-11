TÜİK, işsizlik oranının azaldığını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ekim ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı.

İşsizlik Ekim'de yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında yüzde 9,1 olarak açıklanan işsizlik oranı, 2014 yılından bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

İşsizlik oranı 6. ayında da tek hanede kalmayı sürdürürken, yüzde 8,5' gerileyen işsizlik oranı, Kasım 2012’den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Kapak Fotoğrafı: Nezaket Sena Çakırgöz

Kaynak: Gerçek Gündem