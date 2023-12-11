TÜİK, işsizlik oranının azaldığını açıkladı

Ekim ayına ilişkin açıklanan işsizlik oranı, eylül ayına göre 0,6 azalarak 8,5'e gerilemiş oldu.

Son Güncelleme:
TÜİK, işsizlik oranının azaldığını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ekim ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı.

İşsizlik Ekim'de yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında yüzde 9,1 olarak açıklanan işsizlik oranı, 2014 yılından bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

İşsizlik oranı 6. ayında da tek hanede kalmayı sürdürürken, yüzde 8,5' gerileyen işsizlik oranı, Kasım 2012’den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Kapak Fotoğrafı: Nezaket Sena Çakırgöz

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
TÜİK İşsizlik
Son Güncelleme:
Halka arzda manipülasyon: 13 kişiye 6 ay süreyle işlem yasağı 13 kişiye 6 ay süreyle işlem yasağı
Evini kiraya vermek isteyenler, dikkat: 3 hafta kaldı, 1 milyon lira cezası var! Evini kiraya vermek isteyenler, dikkat: 3 hafta kaldı, 1 milyon lira cezası var!
Asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün Asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün
Ehliyeti olanlar dikkat! 2016 öncesinde aldıysanız süre daraldı Ehliyeti olanlar dikkat! 2016 öncesinde aldıysanız süre daraldı
ÇOK OKUNANLAR
Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi Dünyanın en zengin 25 ailesi
Simpsonlar bu kez 2024 yılı kehanetiyle gündemde Simpsonlar bu kez 2024 yılı kehanetiyle gündemde
En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... En cömert burçlar belli oldu
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor!
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler