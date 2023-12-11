Kritik eşik aşıldı, dolar/TL'de rekor!

Son dakika haberi...Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon endişesiyle TL'nin değer kaybı sürerken, dolar/TL yeni güne rekor seviyeyle başladı.

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Kritik eşik aşıldı, dolar/TL'de rekor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL'ye geçiş süreci, dezenflasyon hedefiyle uyumlu kredi akışının sağlıklı işleyişinin devamı üzerine açıklamalarını sürdürüyor.

Ancak ekonomide yaşanan enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar/TL, eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğilimde ilerledi.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmelerle dolar kuru yeni güne rekor seviyle başlayarak gün içi en yüksek 29 TL seviyesini gördü.

Kritik eşik aşıldı, dolar/TL'de rekor! - Resim : 1

"TREN BİR TÜRLÜ YOL ALAMIYOR"

Piyasaların endişesine ilişkin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, "Son Merkez Bankası atamaları raydan çıkan treni tekrar raya koydu, ama tren bir türlü yol alamıyor. Vaad edilen rasyonalite/şeffaflık gerçekleşmedi. Piyasa siyaset kurumunun irrasyonalitesinin her an geri gelebileceğinden korkuyor. Örnek mi: Merkez Bankası artan rezervin kaynağını açıklayamıyor" dedi.

GÖZLER MERKEZ BANKALARININ KARARLARINDA

Öte yandan yatırımcılar Fed'in yanı sıra dört büyük merkez bankasının açıklayacağı politika kararlarını ve ABD'deki faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı beklentileri üzerinde etkili olacak enflasyon verisini izleyecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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