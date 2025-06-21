Datça'nın Eşekleri Toplatılıyor: 'Sadece Hayvan Değil Kültürel Değer'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın turistik yarımadası Datça’da son günler hareketli geçiyor. Deniz, doğa ve kültür turizmiyle öne çıkan Datça’nın sembolü haline gelen eşeklerin toplatılması kararı alındı. Muğla Valiliği, kimseye zararı olmayan, Datçalılar tarafından sevilen ve Datça’yı ziyarete gelenlerin de ilgiyle karşıladığı eşeklerin toplanması için belediyeyi görevlendirdi. Eşeklerin karayollarını tehlikeye atlattığı gerekçesiyle alınan kararda toplanmadığı takdirde Datça Belediyesi’ne ceza kesileceği belirtildi.

BELEDİYE, BARO VE STK’LAR İSTEMEDİ

Belediye, alınan karar doğrultusunda yasal yükümlülükleri gereği eşekleri toplamak zorunda kaldıklarını açıkladı. Eşeklerin belediye gözetiminde ve sağlıklarının iyi olduğu aktarıldı. Datça Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediyenin, Muğla Barosu’nun ve sivil toplum kuruluşlarının itirazlarına rağmen kararın Muğla Valiliğine bağlı Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu’nda oy çocukluğuyla alındığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Eşeklerin toplanmasına tepki yağdı. Sosyal medya hesabından karardan geri dönülmesini isteyen binlerce kişi ve gazeteciler paylaşımda bulundu. Bazı gazetecilerin tepki paylaşımları şöyle;

Ayşenur Arslan: Datça yolunun en güzel sürprizidir eşekler. Bilenler hem zarar vermemek hem de o güzel gözleriyle bakışmak için yavaş gider. Zaten Datça sözüdür: Acelen varsa ne işin var Datça’da” ifadelerini kullandı.

Bahadır Özgür: Datça'nın simgesine dönüşmüş, yıllardır kendi halinde yaşayan eşekleri de düşman gördüler. Valilik kararı ile bayıltılıp topluyorlar. Bir lanet gibi çöktüler memleketin üzerine.

Ozan Gündoğdu: Yıllardır Datça’nın sembolü haline gelmiş, doğada yaşayan, kimseye zararı olmayan bu yaban eşekleri bir takım insanların sinirini bozmuş. Trafiği kesiyorlarmış. Öylece yaşayıp giden hayvanları toplamaya başlamışlar. İnsanın doğa karşısındaki kibri mide bulandırır.

Öte yandan Datçalılar eşekleri savunmak için bir araya geldi. Yapılan açıklamalarda kazaların hız limitine uyulmaması nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Hayvanların beslenmek için yollara yiyecek ve su bırakılmadığı takdirde sorunun ortadan çözüleceği belirtildi.

DATÇA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Sürece ilişkin Datça Belediyesi resmi bir açıklamada bulundu. Açıklamada süreç şöyle aktarıldı: “Son günlerde Datça Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eşeklerin bulunduğu yerden alınması işlemine ilişkin olarak kamuoyunda oluşan hassasiyeti ve yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu işlem, Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun almış olduğu karar ve akabinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün yazılı bildirimi doğrultusunda, belediyemizin yasal yükümlülüğü kapsamında yerine getirilmiştir.”

BASIN AÇIKLAMASI

Tarih: 20/06/2025

Son günlerde Datça Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eşeklerin bulunduğu yerden alınması işlemine ilişkin olarak kamuoyunda oluşan hassasiyeti ve yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz.

Bu işlem, Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun… pic.twitter.com/RrhDeYzIKL — Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) June 20, 2025

BELEDİYE, BARO VE STK’LAR İSTEMEDİ

Karara karşı da değerlendirmede bulunulan açıklamada “Belediye Başkanımız Sayın Aytaç Kurt, söz konusu kararın doğaya uyum sağlamış ve insanla teması kalmamış, yabanileşmiş eşeklerin doğal yaşamdan alınmasını öngördüğü için yerinde olmadığını hem Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarında sözlü olarak ifade etmiş, hem de bu durumu yazılı olarak kurula sunmuştur. Konu, 19.02.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında Belediye Başkanımız Sayın Aytaç Kurt’un da katılımıyla gündeme getirilmiş; tüm itirazlarımıza ve birçok belediye başkanımız, veteriner hizmetleri müdürlerimiz, Muğla Barosu ve STK temsilcilerinin şerh koymasına rağmen kuruldan oy çokluğu ile geçmiştir.” dendi.

‘HAYVAN REFAHI ESAS ALINARAK TOPLANIYOR’

Hayvanların yabanileştiğine ilişkin resmi yazı bulunduğunu aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “16.05.2025 tarihinde yazılı olarak, kurulun sekretaryasını yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne, bu hayvanların yılkı atlarında olduğu gibi doğada yabanileşmiş canlılar olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair resmî itirazımız sunulmuştur. Ancak, bu itiraza karşılık olarak, kararın yerine getirilmemesi halinde 4483 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılacağı yazılı olarak tarafımıza bildirilmiştir. Bu bildirimin ardından, 13.06.2025 tarihinde Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön inceleme başlatıldığı yine yazılı olarak belediyemize tebliğ edilmiştir. Belediyemiz tüm bu süreçte ilgili kararın doğaya ve hayvan haklarına uygun olmadığını vurgulamış ve görevi gereği eşekleri veteriner hekim kontrolünde, hayvan refahı esas alınarak, uyuşturucu iğne desteğiyle bulunduğu yerden almak zorunda kalmıştır.”

DATÇA’NIN KÜLTÜREL VE DOĞAL SEMBOLÜ

Eşeklerin sağlık durumu hakkında da bilgi verilen açıklamada “Bu eşekler bizler için yalnızca bir canlı değil, aynı zamanda Datça’nın kültürel ve doğal sembollerinden biri olarak değerlidir. Yıllardır sosyal medya paylaşımlarımızda da bu hayvanların doğal yaşam alanlarında gözlemlenmesine ve bu alanlara müdahale edilmemesi gerektiğine dair uyarılarda bulunulmuştur. Eşekler, şu anda sağlıklı bir şekilde belediyemiz gözetimindedir, misafirimizdir ve sahiplendirilmeye açıktır. Kamuoyunun hassasiyetini anlıyor, konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha güçlü şekilde vurguluyoruz” dendi.