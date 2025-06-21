Çocuklara Dijital Kalkan: Aileler İçin İki Yeni Rehber Yayınlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları dijital dünyanın tehditlerinden korumak amacıyla iki yeni farkındalık rehberi yayımladı. Ebeveynlere dijital riskler konusunda rehberlik eden dokümanlar, siber suçlar ve siber zorbalıkla mücadeleye odaklanıyor. Bakanlık, dijital ebeveynlik bilincini artırarak çocukların daha güvenli bir çevrede büyümesini hedefliyor.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Çocuklara Dijital Kalkan: Aileler İçin İki Yeni Rehber Yayınlandı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği risklere karşı aileleri bilinçlendirmek amacıyla iki yeni farkındalık rehberi hazırladı. “Çocukların Dijital Risklerden Korunmasında Ebeveyn Rehberi” ve “Siber Suç ve Siber Zorbalıktan Korunma Rehberi” başlıklı dokümanlar, ebeveynlere çocuklarını koruyacak bilgiler sunuyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla yürütülen çalışmalarda, dijital bağımlılıkla mücadeleye özel önem verilirken, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı kapsamında toplum genelinde farkındalık artırmayı hedefleyen programlar devreye alındı. Rehberler; çocukların, ailelerin ve öğretmenlerin dijital risklere karşı daha hazırlıklı olmasını amaçlıyor.

GÜVENLİ İNTERNET KULLANMA ÖNERİLERİ

Ebeveynler için hazırlanan rehberde; dijital dünyada çocukları bekleyen fırsatlar ve tehditler ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Teknolojiyle sağlıklı ilişki kurabilmeleri için çocuklara rehberlik edilmesi gerektiği vurgulanırken, ekran süresi sınırları, dijital mahremiyet, sosyal medya paylaşımları ve güvenli internet kullanımı konularında öneriler sıralanıyor.

BİLİNÇLİ AİLELER HEDEFLENİYOR

Rehberde ayrıca, ebeveynlerin çocuklarına dijital dünyada yalnız olmadıklarını hissettirmeleri, internet kullanımında rol model olmaları ve ekran dışı zamanlar için alternatif etkinlikler planlamaları gerektiği belirtiliyor. Böylece ailelerin bilinçli yaklaşımıyla dijital dünyanın olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan ikinci rehber ise siber suçlar ve siber zorbalık konularına odaklanıyor. Bu rehberde, siber suç türleri, ihbar mekanizmaları, çocukların bu suçlara maruz kaldıklarında izlenebilecek yollar ve aile içi iletişim stratejileri detaylı şekilde ele alınıyor.

Rehberlerde yer alan bilgilere göre, çocukların siber zorbalık mağduru olup olmadıkları belirti ve davranışlardan anlaşılabilir. Ebeveynlerin bu tür durumlara karşı erken müdahalede bulunabilmesi ve gerektiğinde profesyonel destek alabilmesi için rehberlik sağlayan bu dokümanlara aile.gov.tr adresinden erişilebiliyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dijital güvenlik
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