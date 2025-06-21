İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi İstanbul'da

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İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul'daki kritik zirve için Türkiye'ye geldi.

Arakçi, 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Oturumu için salona giriş yaptı. Ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşmesi beklenen Arakçi dışında zirveye katılacak olan diğer isimler ise şöyle:

-Kamerun Dışişleri Bakanı,

-BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi,

-UNRWA Genel Komiseri,

-Arap Ligi Genel Sekreteri,

-Filistin Başbakanı,

-Gambiya Dışişleri Bakanı,

-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı

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Kaynak: Haber Merkezi