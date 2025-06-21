Demokrat Parti’den Geçmişti: Cemal Enginyurt’un ‘CHP’ Sözleri Olay Oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bursa'da Karamürsel Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Demokrat Parti’den CHP’ye katılan Enginyurt, Demokrat Parti dönemiyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

"Demokrat Parti'deyken en büyük siyasi faaliyetim yaşlı bir amcanın cenazesine gitmekti." diyen Enginyurt, "CHP'ye geldik geleli Allah'ım şaştı. CHP'ye geldim geleli Vatan Emniyet, Çağlayan Adliyesi, Silivri cezaevi, Saraçhane nöbeti, Beşiktaş Belediyesi nöbeti, biber gazı, barikat, cop uğraşıyoruz. Niye çünkü adamın tek derdi CHP. Ve öylesine yüksek 'Ekrem ağrısı' var ki bu Recep abinin uyku uyuyamıyor Ekrem ağrılarından. Geçecek mi? Geçecek. Sabretsin. Ekrem ağrısını bitireceğiz. Sandığın geldiği ilk gün Recep Tayyip Erdoğan'ı sandığa gömeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi