CHP'ye Geçen Cemal Enginyurt'a Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün CHP'ye katılan Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Enginyurt'a CHP grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit' suçlaması yöneltildi.

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CHP'ye Geçen Cemal Enginyurt'a Soruşturma

Demokrat Parti'den istifa eden bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Meclis'te gerçekleştirilen grup toplantısında CHP'ye katıldı.

CHP'ye Geçen Cemal Enginyurt'a Soruşturma - Resim : 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Enginyurt hakkında CHP grup toplantısındaki konuşması nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Enginyurt'a 'cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit' suçlaması yöneltildi. Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına sarfettiği sözlerden dolayı Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

CHP'ye Geçen Cemal Enginyurt'a Soruşturma - Resim : 2

ENGİNYURT NE DEMİŞTİ?

Enginyurt, konuşmasında şunları söylemişti:

"İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orda sırmalar saçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" diyerek sözlerine başladı. Enginyurt, "Biz CHP'li değildik, Sayın Başkan da benden çok çekti geçmişte. Şimdi de hatta Twitter'da yazmaya başlamışlar, Özgür Özel'le helalleştin mi diye. Ben Özgür Özel'e teşekkür ediyorum, davasını geri çekerek benimle helalleşmişti. Biz helalleştik ama helalleşmeyenlere soruyorum, siz helalleştiniz mi? Biz sarı saçlı mavi gözlü dev adam, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik. Demokrasinin, dayanışmanın son kalesi CHP'ye geldik.

Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde Şehit Hüseyin olacağız dedik. Onun için bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum, bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenini kurana sesleniyorum ve Silivri'dekiler adına sesleniyorum; zulüm denizinde yüzemez gemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun."

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye KatıldıCemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye KatıldıSiyaset

Kaynak: ANKA

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