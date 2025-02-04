Ekrem İmamoğlu'ndan Çok Konuşulacak 'Mansur Yavaş' Paylaşımı

CHP'de olası ön seçim ve cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci devam ederken, parti lideri Özgür Özel konuyla ilgili önemli bir mesaj verdi. Özel, erken seçim ihtimaline karşı adayın da erken belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise cumhurbaşkanı adayının erkenden açıklanmasına temkinli yaklaşıyor. Yavaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkenin asıl gündeminin ekonomi ve geçim sıkıntısı olduğunu belirterek, bu konuların öncelikli olması gerektiğini dile getirdi.

YAVAŞ'TAN ADAYLIK ÇIKIŞI

Yavaş, Pazartesi günü yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili, 'Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN ÇARPICI MESAJ

Cumhurbaşkanlığı ile ilgili konuşulan adaylardan biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ise çok çarpıcı bir açıklama geldi.

Instagram hesabı üzerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile olan bir fofoğrafını paylaşan İmamoğlu, ''En güzeli, en doğruyu hep birlikte buluruz, mesele memleket olunca ellerimiz bu ülke için havaya kalkar” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi