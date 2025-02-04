Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye Katıldı

Demokrat Parti'den istifa eden bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Meclis'te gerçekleştirilen grup toplantısında CHP'ye katıldı.

Özel, iki ismi, "Babevine katılmak üzere kürsüye davet ediyorum." sözleriyle kürsüye davet ederek rozetlerini taktı.

"MERKEZ SAĞDAN GELDİM"

Uzun, yaptığı açıklamada, "Ben merkez sağdan geldim. 35 yıla yakın siyasi hayatımın tamamı orada geçti. İnanarak yürüdüm o yolda. Allah biliyor ya çok da uğraştım. Ben buraya bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye katılmaya gelmedim. Ben buraya tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan CHP'ye, tarihi sorumluluğunu yerine getiren bir demokrat olarak geldim." dedi.

"SAYIN BAŞKAN GEÇMİŞTE BENDEN ÇOK ÇEKTİ"

Enginyurt ise "İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orda sırmalar saçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" diyerek sözlerine başladı. Enginyurt, "Biz CHP'li değildik, Sayın Başkan da benden çok çekti geçmişte. Şimdi de hatta Twitter'da yazmaya başlamışlar, Özgür Özel'le helalleştin mi diye. Ben Özgür Özel'e teşekkür ediyorum, davasını geri çekerek benimle helalleşmişti. Biz helalleştik ama helalleşmeyenlere soruyorum, siz helalleştiniz mi? Biz sarı saçlı mavi gözlü dev adam, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik. Demokrasinin, dayanışmanın son kalesi CHP'ye geldik." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Enginyurt, "Ne senin olacağız, ne de kara toprağın. Mustafa Kemal'in askerleri olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi