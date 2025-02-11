Vicdansızlığın Böylesi! Kedisini Araçta Bırakıp Yurt Dışına Çıktı

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir araç içinde kilitli bırakılan kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahibinin yurt dışında olduğu belirlenen kedi, sağlık kontrolü için veterinere götürüldü. Kedinin sahibine Hayvan Hakları Koruma Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı.

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Vicdansızlığın Böylesi! Kedisini Araçta Bırakıp Yurt Dışına Çıktı

Ankara Esenboğa Havalimanı kapalı otoparkında sahibinin araç içerisinde bıraktığı kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına bildirdi. Araçta mahsur kalan kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.

KEDİYİ KİLİTLEYİP YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Polis ekipleri aracın plakası üzerinden kedinin sahibinin kimliğini belirledi ve ulaşmaya çalıştı. Yapılan incelemede, kedinin sahibinin aramalar sırasında yurt dışında olduğu ve kediyi araçta bırakarak seyahat ettiği tespit edildi. Kedinin sahibine 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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