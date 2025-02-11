Afyon'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı! Yaralılar Var

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün mermer yüklü TIR'a çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ve 5 yolcu hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Afyon'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı! Yaralılar Var

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ş.T. idaresindeki 61 AU 874 plakalı yolcu otobüsü, Sandıklı-Antalya kara yolu Kusura köyü mevkisinde V.Ü.'nün kullandığı 20 D 2600 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Ş.T. ile otobüste yolcu olarak bulunan S.T., (22) S.Ö. (21), F.A. (25), N.H.Ö. (57) ve F.Ç. (21) Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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