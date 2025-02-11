Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Flaş Uyarı: Kar, Yağmur, Fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 0°C, 6°C

Çok bulutlu, doğu çevreleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE -2°C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAKARYA 0°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kıyıları hafif sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MERSİN 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması bekleniyor.

ANKARA -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS -11°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -4°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 0°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Amasya çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri ve Tokat'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ile Elazığ'ın batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -15°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -15°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN -9°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MARDİN 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Kaynak: Haber Merkezi