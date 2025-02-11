CHP’de Çoklu Aday Formülü: İşte Kulislerdeki Önseçim Senaryoları

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Hafta sonu yapılan 3’lü zirvenin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın önseçime girmeyeceğinin anlaşılması üzerine bugün yapılan Parti Meclisi ve MYK oldukça hareketli geçti.

'SİZİN DE ADAY OLMANIZ LAZIM'

Parti Meclisi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim ve erken aday belirleme fikrine ilişkin üyelere çeşitli açıklamalar yaptı. Ardından PM üyeleri sürece ilişkin çeşitli fikirler dile getirdi. Bu arada 4 kişi Özel’e kendisinin de aday olması gerektiğini ifade eden şeyler söyledi. Bir PM üyesi “CHP Genel Başkanı, doğal olarak CHP’nin Cumhurbaşkanı adayıdır. Sizin de önseçime girmeniz, aday olmanız en doğal hakkınız” dedi.

'TEK ADAY OLMASIN'

Bu arada fikir beyan eden bir başka PM üyesi, CHP gibi bir partinin çok adaylı bir önseçim yapması gerektiğini ifade ederek, “Sadece Sayın Ekrem İmamoğlu ile olmaz. Gerçekten bu yarışı renklendirecek isimlerinde aday olması çok daha şık olacaktır” dedi. PM’de ayrıca tek adayın, ya da tavşan adayların parti içinde ayrışmalara neden olabileceği de dile getirildi.

'EN GEÇ İKİ AY İÇİNDE YAPALIM'

Bu toplantının ardından PM’nin yetkilendirdiği MYK önseçim gündemi ile toplandı. Toplantıda en geç iki ay içinde üyelerin önüne sandığın konulmasına karar verildi. Adaylar için belirlenecek şartların Özel tarafından kamuoyu ile paylaşmasında fikir birliğine varıldı. Bu arada MYK’da ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 38.Olağan Kurultaya yönelik soruşturmada gündeme geldi. Özel’in grup toplantısında bu konuya ilişkin bir değerlendirme yapmasına karar verildi.

HERKES NABIZ YOKLAYACAK

Bu arada CHP kulislerinde geçtiğimiz günlerde partiye katılım için görüşülen Muharrem İnce’nin de önseçimde aday olması bekleniyor. İnce’nin eski bir Cumhurbaşkanı adayı olarak, dönüşünde CHP içindeki karşılığını tespit etmek isteyeceğinin konuşulduğu kulislerde ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı hatta parti içindeki ulusalcıları temsilen Cemal Enginyurt’un bile önseçime girebileceği konuşuluyor.

Ancak bu isimlerin İmamoğlu ile yarışmak amaçlı önseçime girmeyeceğini ifade eden CHP kurmayları “Bu isimler olası kurultay için nabız yoklamak isteyecekler. Önseçimde kimsenin İmamoğlu yarışmak gibi bir derdi yok” dediler.

Kaynak: Haber Merkezi