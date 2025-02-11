Karbonmonoksitten Zehirlenen 17 İşçi Hastaneye Kaldırıldı: 1'inin Durumu Ağır

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çalışan 17 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin hayati tehlikesi bulunurken, AFAD ekipleri fabrikada gaz ölçümü gerçekleştirdi. Fabrikada üretim tedbir amaçlı durduruldu, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Karbonmonoksitten Zehirlenen 17 İşçi Hastaneye Kaldırıldı: 1'inin Durumu Ağır

Uşak'ta, tekstil fabrikasında çalışan 17 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, AFAD ekipleri fabrikadaki karbonmonoksit miktarını belirlemek için ölçüm yaptı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın dokuma bölümünde çalışan 17 işçi, karın ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayeti nedeniyle rahatsızlandı. İşçilerin ihbarı ile fabrikaya sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren 17 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden G.K'nın (30) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AFAD ÖLÇÜM YAPTI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken AFAD ekipleri de fabrikada karbonmonoksit miktarının belirlenmesi için ölçüm yaptı. AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fabrikada yapılan ölçümlerde karbonmonoksit gazının 115-150 ppm arasında değer ölçülmüştür." ifadelerine yer verildi. Fabrikada tedbir amacıyla üretime son verilirken, olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Uşak AFAD
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