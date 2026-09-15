D-100 Yan Yolda Can Pazarı: İETT Otobüsü Motor Kısmından Tutuştu

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Olay, Bakırköy D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güzergahında ilerleyen 34 GA 8534 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmından aniden alevler yükselmeye başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Durumu fark ederek otobüsü yan yola çeken ve otobüsteki yolcuları tahliye eden sürücü, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede otobüsü saran alevlere müdahale etti.

YAN YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın sebebiyle yan yol bir süre araç trafiğine kapandı. Yangın söndürüldü, otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Kaynak: AA-DHA