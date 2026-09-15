Adli Tıp 'Stresten Öldü' Dedi, Mahkeme Affetmedi: Hatice Temel Davasında Cinsel Saldırı Sanığına En Ağır Ceza

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Kan donduran olay, 10 Kasım 2023 tarihinde Antalya'nın Avdan Mahallesi’nde meydana geldi. Hatice Temel (65), ameliyat olan eski bir okul arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Şükrü Ece’nin (74) evine gitti. Ancak Hatice Temel, bu evde Şükrü Ece'nin darp ve cinsel saldırısına maruz kaldı. Yaşadığı ağır travmanın ardından evin girişindeki holde hareketsiz kalan Temel, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ÖLÜMÜN NEDENİ YAŞANAN STRES

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve dava dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporu, cinayetin perdesini araladı. Raporda, Hatice Temel’in vücudundaki darp izlerinin tek başına öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Ancak uğradığı cinsel saldırı ve şiddetin kadında yarattığı aşırı efor ve korkunun, kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği açıklandı. Adli Tıp, kadının ölümü ile maruz kaldığı vahşi eylemler arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi (illiyet bağı) bulunduğunu kesin olarak hükme bağladı.

SKANDAL TAHLİYE KARARININ ARDINDAN REKOR CEZA

Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kasten öldürme" suçlamalarıyla yargılanan Şükrü Ece, davanın ilerleyen aşamalarında bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Kamuoyunda tepki çeken bu tahliyenin ardından davanın 8’inci ve karar duruşmasında mahkeme heyeti son sözü söyledi.

Duruşmaya katılmayan firari sanık Şükrü Ece, hiçbir takdiri indirim (iyi hal indirimi) uygulanmaksızın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte sanık hakkında acil yakalama emri çıkarıldı.

ACILI KIZ GÖZYAŞLARIYLA KONUŞTU

Mahkeme salonunda kararın açıklanmasıyla birlikte Hatice Temel'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hatice Temel’in kızı Durdu Tulum, adliye çıkışında yaptığı açıklamada adaletin yerini bulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün sadece Hatice Temel’in duruşması değil; annemin, bütün kadınların, kızların ve annelerin duruşmasıydı. Bugün adliyeden güçlü çıktık. İçimiz buruk da olsa adalet yerini bulduğu için sevinçliyiz."

Ailenin avukatları Beyza Keser ve Bekir Keser ise sanığın duruşmadaki olumsuz tutumu nedeniyle iyi hal indirimi almadığını, ilk derece mahkemesinden çıkan bu emsal kararı istinaf ve temyiz süreçlerinde de sonuna kadar takip edeceklerini vurguladı.

Kaynak: DHA