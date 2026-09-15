Meksika’dan İstanbul’a Uyuşturucu Hattı! Valizlerden 206 Milyon TL’lik Kokain Çıktı, Pilot Kıyafetiyle Kaçan Zehir Taciri Aranıyor

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İstanbul Havalimanı’nda gümrük muhafaza ekiplerinin titiz takibi, uluslararası bir uyuşturucu ağını çökertti.

Önceki gün Meksika’dan Türkiye’ye gelen Orlando Antonio Vıana Florez isimli yolcu, hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine durduruldu. Şüphelinin bagajlarında yapılan detaylı aramada, 23 ayrı paket içerisine gizlenmiş brüt ağırlığı 26 kilo 340 gram olan kokain ele geçirildi. Kurye hemen gözaltına alınırken, ekipler uyuşturucunun Türkiye’deki bağlantılarını bulmak için havalimanı güvenlik kameralarını geriye dönük incelemeye aldı.

HAVALİMANINDAN PİLOT KIYAFETİYLE KAÇTI

Kamera görüntülerini inceleyen uzman ekipler, filmleri aratmayacak bir gizemle karşılaştı. Yakalanan kuryeyle bağlantılı olan Andres Felipe Hıncapıe Arango ile üzerinde pilot üniforması bulunan Ivan Enrique De Castro Hernandez isimli iki şüphelinin, uyuşturucu yakalandığı esnada hızla havalimanından ayrıldıkları belirlendi.

Ekipler, kendisini havayolu şirketi personeli gibi kamufle eden pilot kıyafetli şüphelinin izini sürmek için geniş çaplı bir takip başlattı.

LÜKS OTELDEKİ VALİZ TESLİMATINA SUÇÜSTÜ BASKIN

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, havalimanı dışına taşındı. Şüphelilerden Andres Felipe Hıncapıe Arango’nun izini süren polis, bu şahsın lüks bir otelde Meksika uyruklu Roberto Carlos Serrano Astorga ile buluştuğunu ve yanındaki gizemli valizi ona teslim ettiğini tespit etti. Otele düzenlenen şok baskınla Roberto Carlos Serrano Astorga kıskıvrak yakalandı.

PİYASA DEĞERİ 206 MİLYON TL

Otel odasındaki valizde yapılan aramada 25 kilo 160 gram daha kokain bulundu. Böylece ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarı 51 kilo 500 grama ulaştı. Piyasa değerinin ise yaklaşık 206 milyon Türk Lirası olduğu açıklandı.

3 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI, SAHTE PİLOT ARANIYOR

Baskınların ardından kaçmaya çalışan diğer şüpheli Andres Felipe Hıncapıe Arango da narkotik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ilk iki şüpheli ile sonradan yakalanan üçüncü şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçleri, şimdi her yerde pilot kıyafetiyle izini kaybettirmeye çalışan şüpheli Ivan Enrique De Castro Hernandez’i arıyor.

Kaynak: İHA