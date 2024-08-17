D-100 Karayolundaki Halay Pahalıya Patladı

İstanbul'da D-100 karayolunu kapatıp halay çeken grup tepkilere neden olmuştu. Tepkiler sonrası halay çekenler tek tek tespit edilip 24 saat geçmeden gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere verilen ceza belli oldu.

Gözaltına alınan kişilere kişi başı 14 bin 60 TL olmak üzere toplam 70 bin 310 TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan şüpheliler trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adliyeye sevk edildi.