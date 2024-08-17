Ünlü Sunucudan Kötü Haber: Oğlu Son Gelişmeyi Duyurdu

Bir dönem sunduğu sabah programlarıyla akıllara kazınan Ayşenur Yazıcı’nın yoğun bakımda olduğu bildirildi. Ünlü sunucunun oğlu sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

ATV’de 1990-1997 yılları arasında sunuculuk yapan Ayşenur Yazıcı, yoğun bakıma kaldırıldı. Sunucuyla ilgili kötü haberi, oğlu Kerem Kürşat Yazıcı duyurdu.

Yazıcı’nın yoğun bakımda olduğunu belirten Kerem Kürşat Yazıcı, kana ihtiyaçları olduğunu yazdı. Oğul yazıcı sosyal medyadan şunları kaydetti:

“İyi akşamlar. Annem Ayşenur Süral Yazıcı 2 gündür Yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden çok bulunan bir kan olmadığını söylediler arayıp. Kan grubu AB Rh+ Anadolu yakasında olan herhangi bir Kızılay merkezine '’Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasındaki için'’ olduğunu belirterek yarın 3 ünite kan bulmacamız gerekiyor.

Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var.”

AYŞENUR YAZICI KİMDİR?

Ayşenur Yazıcı 1958 yılında Elazığ’da ilk çocuk olarak dünyaya geldi.

İlkokulu Anadolu’nun çeşitli yerlerinde, ortaokulu Paris’te, liseyi Ankara Tevfik Fikret Lisesinde, üniversiteyi Fransa’nın Lyon şehrinde Rhone akademisinde tamamladı. Kozmetoloji ve sahne sinema sanatları eğitimi aldı.



1983 Yılında İzmir TRT de çalışmaya başladı. TRT’deki işine devam ederken Christian Dior firmasının Türkiye temsilciliğinde 5 yıl teknik müdür ve eğitmen olarak görev aldı. Printemps Mağazalarının reklâm, animasyon ve halkla ilişiler müdürlüğü görevinde bulunduğu yıllarda geniş çerçeveli kozmetik promosyonlarının ilk uygulayıcısı ve tanıtıcısı oldu. 1990 Yılından beri özel televizyonlarda spiker olarak çalışıyor, programlar yapıyor. Bu meslekte 50’den fazla ödülü var. Türk Dil Kurumu tarafından en büyük unvan olan “Türkçe’yi en iyi kullanan spiker” ödülüne layık görüldü.



Zülfü Livaneli’nin Şahmeran filminde dünyaca ünlü makyör Serge Mentelet ile beraber çalıştı. 1990 Yılından bu yana çeşitli haftalık dergilere kozmetik yazıları, psikolojik testler hazırladı ve yayımladı, gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

Epsilon Yayınevinden çıkan “Ekmek Arası Hayat”, “Bedriye”, “Kadınlar Ağlar”, “Makyajda Sihirbazlık Numaraları” , “Son 13 Gün”, “Sizin Hikayenizi Çaldım” , Boyner Yayınevinden çıkan “Yaşama Yetişemeyenlere Mucize Çözümler”, Doğan / Egmont yayınevinden çıkan ” Sensin Mağara Adamı ” Nemesis Yayıncılıktan çıkan “Çocuk Gelin”, “Dil Kafirleri”, “Dön Muazzez”, “Son Lobotomi”, “Ke(n)di(n)den Utanmak”, Destek Yayınlarından çıkan “Çit” adlı yayımlanmış on üç kitabı var.

Yurtdışında, romanlarından bazıları 3 dile çevrilmiş, ” Andrea And ” takma adıyla yayımlanmaktadır.



Antoloji şiir yarışmasında ödül almıştır.



Renklerle terapi ve yaşam üzerine etkileri, düşünce gücünün yaşamımıza etkisi üzerine üniversitelerde seminerler vermektedir.

Evrensel enerjiyi kullanma tekniğine dayalı öğreti olan Reiki’de mastırdır.



Tasavvufa Mesnevi’ye, Fîhi Mâ Fih’e özel bir tutkusu vardır.



İngilizce ve Fransızca bilen Yazıcı bir çocuk annesidir.”