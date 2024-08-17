İki Grup Arasındaki Kavga Cinayetle Bitti: Karnından Bıçaklanarak Öldü

Malatya'da iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada karnından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

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İki Grup Arasındaki Kavga Cinayetle Bitti: Karnından Bıçaklanarak Öldü

Malatya'da İlyas Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada karnından bıçaklanan Samet Karadağ ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karadağ, ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Samet Karadağ'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Bölgede bir tüfek ele geçiren polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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