Oğlu İhbar Etti… Evinde 1'inci Dünya Savaşı'ndan Kalan Mühimmat Bulundu
Bursa'da bir kişi, husumetli olduğu babasını ihbar etti. Evde yapılan aramada 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mühimmat bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bursa'da Hüseyin E. (48), polisi arayıp, babası Ali E.’nin evinde bomba olduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, saat 04.00 sıralarında Ali E.’nin Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 153. Sokak'taki evine operasyon düzenledi.
3 katlı evin bodrum katında yapılan aramada 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 40 santimetre boyunda, 12 santimetre çapında mühimmat bulundu. Bomba imha uzmanının yaptığı inceleme sonrası mühimmat incelemek üzere bulunduğu yerden alındı. Ali E. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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