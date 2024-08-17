Şanlıurfa'da Akrabaların Alacak Kavgasında Kan Aktı: 3 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'da husumetli akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'da Akrabaların Alacak Kavgasında Kan Aktı: 3 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'da İmambakır Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve isimleri öğrenilmeyen 6 kişi ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Baynaz’ın cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi. Polis ekipleri olayların daha fazla büyümemesi için mahallede önlem aldı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali Baynaz (33) ve Ali İlingi (29) de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylece olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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