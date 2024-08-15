Bakırköy'de D-100 Karayolunu Kapatıp Halay Çektiler

Dün İstanbul Bakırköy D-100 Karayolu Florya mevkii üzerinde bir olay meydana geldi. Düğün konvoyundaki araç sürücüleri, trafiğin yoğunluğuna ve diğer sürücülerin tepki göstermesine aldırış etmeden yolun tamamını trafiğe kapatarak halay çekti.

Düğün magandalarının yolu trafiğe kapatması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre halay çeken grup daha sonra araçlarına binerek yoluna devam etti.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA