Bakırköy'de D-100 Karayolunu Kapatıp Halay Çektiler

Bakırköy D-100 Karayolu'nda düğün konvoyundaki araç sürücüleri yolu kapatarak halay çekti. Trafiği kapatarak halay çekildiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bakırköy'de D-100 Karayolunu Kapatıp Halay Çektiler

Dün İstanbul Bakırköy D-100 Karayolu Florya mevkii üzerinde bir olay meydana geldi. Düğün konvoyundaki araç sürücüleri, trafiğin yoğunluğuna ve diğer sürücülerin tepki göstermesine aldırış etmeden yolun tamamını trafiğe kapatarak halay çekti.

Düğün magandalarının yolu trafiğe kapatması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre halay çeken grup daha sonra araçlarına binerek yoluna devam etti.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Alanya'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı Alanya'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı
İBB Öğrenci Yurdu Başvuruları Yarın Başlıyor İBB Öğrenci Yurdu Başvuruları Yarın Başlıyor
Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor
Dilenci mi Darphane mi Belli Değil: Üstünden Çıkanlar Şoke Etti Dilenci mi Darphane mi Belli Değil: Üstünden Çıkanlar Şoke Etti
ÇOK OKUNANLAR
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'
SONAR’ın VIP Anketi: Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor
Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadın Konuştu: 'Görüşlerimi Açıklamaya Devam Edeceğim, Beni Korkutamazlar' 'Elin Arap'ı Öldü Diye Ben Neden Yas Tutuyorum?' Demişti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap
Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın! Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın!