İBB Öğrenci Yurdu Başvuruları Yarın Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular yarın başlıyor. Başvurular "yurt.ibb.istanbul" internet sitesinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

Son Güncelleme:
İBB Öğrenci Yurdu Başvuruları Yarın Başlıyor

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin 8 kız ve 6 erkek yükseköğrenim öğrenci yurdunun 2024-2025 akademik yılında üniversiteli öğrencilere ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Başvuruların 16-19 Ağustos tarihlerinde alınacağı bildirilen açıklamada, müracaatların "İstanbul Senin" mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvurusu alanı ve "yurt.ibb.istanbul" internet sitesinden çevrim içi olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kaydının bulunması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartlarının arandığı ifade edildi.

CHP lideri yurt açılışında konuştu: Her şeyi yapan TOKİ'nin yurt yapmaması tarikatlara alan açıyorCHP lideri yurt açılışında konuştu: Her şeyi yapan TOKİ'nin yurt yapmaması tarikatlara alan açıyorSiyaset

Etiketler
İBB
Son Güncelleme:
Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor
Katliamın Yeni Adresi Bolu... Köpekleri İğneyle Öldürmüşler! Köpekleri İğneyle Öldürmüşler!
Çankırı'da 3 Ev Küle Döndü Çankırı'da 3 Ev Küle Döndü
Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi artık kabus olmaktan çıktı Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi artık kabus olmaktan çıktı
ÇOK OKUNANLAR
SONAR’ın VIP Anketi: Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'
Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadın Konuştu: 'Görüşlerimi Açıklamaya Devam Edeceğim, Beni Korkutamazlar' 'Elin Arap'ı Öldü Diye Ben Neden Yas Tutuyorum?' Demişti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap
Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın! Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın!